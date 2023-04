Prezydent Węgier: pokaż nam, że chrześcijaństwo ma przyszłość  

„Kard. József Mindszenty ujął to tak: «Odrodzenie narodu zawsze zaczyna się dzisiaj. Pod popiołami jest żar nawet u tych o twardym karku. Oni tylko czekają, aż pojawi się płomień». Chcielibyśmy, aby wizyta Ojca Świętego na Węgrzech była impulsem do nowego wzlotu. Wysokim punktem, z którego zobaczymy drogę do duchowej odnowy i pokoju. Od nas, Węgrów i Europejczyków, zależy, czy podejmiemy ten wzlot i pozostaniemy na właściwej drodze. Oczekujemy zachęty, wskazówek i umocnienia, ale tylko my, ludzie i przywódcy Europy, możemy wykorzystać wolną wolę, która została nam dana, aby doprowadzić do bardziej pokojowej, demokratycznej i silniejszej Europy.“