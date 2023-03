W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie 15 marca odbyło się 30. Forum Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II z diecezji tarnowskiej. Dla dyrektorów tych szkół, nauczycieli i uczniów, którzy wzięli udział w spotkaniu, św. Jan Paweł II jest bezsprzecznym autorytetem.

- W 2003 roku nasza szkoła przyjęła za patrona Jana Pawła II. Ślubowaliśmy wówczas, że nauczanie papieża Polaka stanie się dla nas źródłem miłości, nadziei i wiary i z niej czerpać będziemy mądrość i wiedzę. Temu przyrzeczeniu staramy się być wierni - mówili uczniowie szkoły w Gnojniku.

- Każdego roku pielgrzymujemy śladami papieża, uczestniczymy w pielgrzymkach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, dbamy o kącik patrona, bierzemy udział w konkursach i organizujemy jako szkoła konkursy poświęcone osobie Jana Pawła II, poszerzamy swoją wiedzę na temat papieża Polaka, pamiętamy o ważnych datach z nim związanych, a nade wszystko staramy się postępować zgodnie z nauką naszego wielkiego patrona - wyliczali młodzi.

Beata Malec-Suwara /Foto Gość Uczniowie z Gnojnika przygotowali akademię.

Tomasz Wietecha, dyrektor szkoły w Jadownikach, jest przekonany, że to, co się dzieje obecnie w przestrzeni medialnej w Polsce, nie zaszkodzi św. Janowi Pawłowi II. - Jest to bulwersujące, a dla mnie osobiście bardzo przytłaczające, ale wydaje mi się, że Janowi Pawłowi II to wcale nie zaszkodzi, nam, pokoleniu Jana Pawła II, pewnie też nie, bo przecież go pamiętamy, rośliśmy z nim i wiemy, kim był ten człowiek. Jak się go pozna, to nie sposób go nie kochać, nie sposób powiedzieć o nim coś złego. Ta sytuacja odbije się ze szkodą na młodych ludziach, którzy go nie znali - uważa.

Obecni na forum dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół im. św. Jana Pawła II z diecezji tarnowskiej podpisali list otwarty w obronie dobrego imienia swojego patrona, a wraz z nimi prezes Społecznej Rady Rodziny Szkół JP2 Robert Wadycki i była prezes tej rady Halina Węgrzyn, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak i ks. Czesław Paszyński - diecezjalny asystent Rodziny Szkół JP2.

Podczas forum szkoły dzieliły się tym, jak nauczanie patrona jest w nich realizowane. Okazję do zaprezentowania swoich działań miała szkoła z Trześni, akademię poświęconą patronowi przygotowali uczniowie z Gnojnika, a młodzież ze Skrzyszowa zadbała o oprawę liturgii Mszy św. Przewodniczył jej bp Artur Ważny.

Beata Malec-Suwara /Foto Gość Biskup Artur Ważny przewodniczył Mszy św. podczas 30. Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej.

To on podczas homilii wspominał pierwszą pielgrzymkę św. Jana Pawła II do Polski i swoje wyjazdy na Światowe Dni Młodzieży do Rzymu, a potem z młodzieżą na kolejne i kolejne, aż do Panamy włącznie. - Byłem zaskoczony tym, że młodzi z całego świata są zachwyceni Janem Pawłem II. Myślałem, że jesteśmy w tym wyjątkowi. W Rzymie, w Toronto, radością było zobaczyć tych wszystkich młodych ludzi, którzy byli wrażliwi na to, co powie, jaki gest wykona. W Rzymie to było szaleństwo. W Toronto atmosfera była trudna, na co miały wpływ bostońskie wydarzenia i cień, który padał na Kościół już wtedy. Jan Paweł II przeprosił młodych za to. To był 2002 rok. Wyraził wstyd i ubolewanie. Młodzi bili mu brawa - wspominał bp Ważny.

Opowiadał także o tym, jak brawami zareagowali, kiedy podczas ofiarowania z trudem, ale o własnych siłach, mimo że poruszał się już wtedy dzięki specjalnej platformie, wstał z fotela i podszedł do ołtarza. - Młodzi widzieli, że Ofiara, która za chwilę dokona się na ołtarzu, jest też jego ofiarą. To było jedno - mówił biskup.

Przypomniał, jak Jan Paweł II zmieniał życie ludzi i jak dla nich bezsprzecznie pozostanie autorytetem, kimś, kto mówił o tym, co w życiu najważniejsze. Potrafił to zrobić jednym słowem, jednym gestem, jednym zdaniem.

Biskup mówił również o reakcji młodych na medialne zarzuty formułowane w Polsce wobec św. Jana Pawła II. - Podczas konferencji episkopatu miałem okazję rozmawiać z paroma biskupami. Mówią, że tego jeszcze nie było. Wielu chłopców na bierzmowanie jako imię bierze sobie św. Jana Pawła II. Zostawiam wam to jako zadanie do przemyślenia - mówił.

Poniżej publikujemy treść listu otwartego, jaki podczas forum Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II podpisali obecni na nim dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, a także m.in. małopolska kurator oświaty.