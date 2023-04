Nuncjusz na Węgrzech: tutejszy żywy Kościół z dumą przyjmuje Papieża  

Jak zaznacza amerykański hierarcha, tradycje okazywania miłosierdzia, obecne m.in. w osobie św. Elżbiety Węgierskiej, objawiły się w ostatnim roku w miejscowym Kościele poprzez szybką oraz kompleksową pomoc okazywaną uchodźcom z Ukrainy. Za piękny znak odwiedzanej przez Franciszka wspólnoty abp Banach uważa również jej troskę okazywaną osobom starszym oraz całemu stworzeniu. Społeczeństwo w dużym stopniu sprzeciwia się „kulturze odrzucenia” – wskazuje nuncjusz. I dodaje do tak zarysowanego obrazu Węgrów, pamięć o odwiedzeniu ich kraju przez Jana Pawła II łączoną z dumą z bycia katolikami.

„Ów paralelizm między dwiema wizytami Jana Pawła II i Papieża Franciszka jest zauważany w myśleniu miejscowej ludności. Wielu katolików na Węgrzech mówi o tym z dumą, wskazując, że ich kraj po dwa razy gościł dwóch papieży. W tutejszym narodzie panuje z takiego powodu wielkie wzruszenie. Co się zmieniło przez ostatnie kilkadziesiąt lat? Pierwsza wizyta Jana Pawła II miała miejsce zaraz po upadku muru berlińskiego, był to czas, kiedy odkrywano nową wolność. W tamtej epoce okazywano dużo entuzjazmu, dużo nadziei na przyszłość. Z biegiem lat rzeczywistość pokazała jednak swoje trudności i dziś Franciszek przybywa do kraju, który z pewnością zmienił się w porównaniu z sytuacją sprzed trzydziestu lat. Węgry też są bardziej rozwinięte, dzięki reformom gospodarczym. Istnieje jednak jedna stała: Ojciec Święty spotka tutaj wspólnotę wiernych dumną z bycia katolikami, z bycia w komunii z Papieżem i z okazywania mu takich emocji oraz doświadczeń.“