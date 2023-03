Papież do buddystów: religie pozostają w ścisłym związku z edukacją  

„Kultura spotkania buduje mosty i otwiera okna na święte wartości i zasady, które inspirują innych” - powiedział Papież do delegacji tajwańskich mnichów buddyjskich, których przyjął na audiencji. Ich wizyta w Wiecznym Mieście ma charakter pielgrzymki edukacyjnej, która daje okazję do spotkania, uczenia się siebie nawzajem i docenienia różnych doświadczeń w poszukiwaniu Boga.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że kultura spotkania przezwycięża mury, które dzielą ludzi i sprawiają, że stają się oni więźniami uprzedzeń i obojętności. Zdaniem Franciszka pielgrzymka edukacyjna do świętych miejsc danej religii może wzbogacić ocenę odrębności jej podejścia do boskości i dodał, że arcydzieła sztuki religijnej, które otaczają nas w Watykanie i w całym Rzymie, odzwierciedlają przekonanie, że w Jezusie Chrystusie sam Bóg z miłości do ludzkiej rodziny stał się „pielgrzymem”.

Dla chrześcijan Bóg, który stał się jednym z nas w człowieczeństwie Jezusa, nadal prowadzi nas w pielgrzymce świętości, dzięki której wzrastamy w naszym podobieństwie do Niego i stajemy się uczestnikami boskiej natury. Papież zauważył, że na przestrzeni dziejów wierzący tworzyli święte czasy i przestrzenie jako oazy spotkania, w których mężczyźni i kobiety mogli czerpać inspirację potrzebną do mądrego i dobrego życia.