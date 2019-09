Pokora otwiera serce Boga i ludzi

Ojciec Święty przyjął na audiencji augustianiów bosych, którzy przeżywają tzw. „Rok charyzmatu”. Ich dewizą są słowa: „Szczęśliwi w służbie Najwyższego w duchu pokory”. Ta wspólnota zakonna wyodrębniła się w XVI w. w następstwie Soboru Trydenckiego, jako zreformowana gałąź zakonu augustiańskiego.

Papież przypomniał, że zakon ten sięga do doświadczenia i nauki św. Augustyna, który nie tylko był gigantem myśli chrześcijańskiej, ale Pan obdarzył go także powołaniem i misją budowania braterskiej wspólnoty. „Nie zamknął się w horyzoncie własnego umysłu, ale pozostał otwarty na lud Boży i na braci, którzy dzielili z nim życie wspólnotowe” – podkreślił Franciszek.

Papież – korzenie do życiodajna limfa dla obecności tu i teraz

"Zachęcam was do umiłowania i pogłębiania ciągle na nowo waszych korzeni. Trzeba schodzić do korzeni, pozwolić się im przyciągnąć, w modlitwie i w rozeznaniu wspólnotowym. Korzenie to życiodajna limfa dla waszej obecności w «dzisiaj» Kościoła i świata – podkreślił Papież. – Niektórzy uważają, że aby odnaleźć się w nowoczesności trzeba odejść od swoich korzeni. To prowadzi do klęski, ponieważ korzenie, tradycja są gwarantem przyszłości. Nie chodzi o tradycję w znaczeniu muzeum, ponieważ prawdziwa tradycja to korzenie, które ożywiają, pozwalają rosnąć drzewu, kwitnąć i wydawać owoce. Natomiast odejście od korzeni, aby stać się nowoczesnym oznacza samobójstwo".

Franciszek opisał charyzmat augustiański odnosząc się do określenia: „bosi”. Podkreślił, że oznacza ono wezwanie do ubóstwa, do oderwania od świata oraz zaufania Bożej Opatrzności. „To zaproszenie do podążania za Panem z ogołoconą duszą. Wtedy człowiek jest bardziej skłonny do bycia uważnym i wrażliwym na głos Ducha Świętego, ponieważ to On występuje w głównej roli, to On daje wzrost Kościołowi” – mówił Papież. Przypomniał, że kolejnym elementem charyzmatu jest ślub pokory, składany przez augustianów jako czwarty. Stanowi on klucz otwierający serce Boga i serca ludzi. Pokora pozostaje darem Boga, nie można jej przywłaszczyć. Ojciec Święty przypomniał o wyjściu z misją niesienia Ewangelii do świata. Charyzmat nie jest „autoreferencyjny”, nie powinien skupiać uwagi na sobie, ale wyrażać się w pragnieniu podążania z Chrystusem żyjącym i niesieniu Jego Ewangelii.