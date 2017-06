Duch Święty w nauczaniu Josepha Ratzingera

W naszym Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym kończymy dzisiaj cykl wykładów o Duchu Świętym. W ciągu tego roku mogliśmy usłyszeć bardzo dużo o Duchu Świętym. Czy Joseph Ratzinger może jeszcze coś do tego dodać?

Tak. Jestem o tym głęboko przekonany. Joseph Ratzinger bardzo dobrze zna tradycyjne nauczanie Kościoła, z niego czerpie i je rozwija. To specyfika jego teologii. Ale on zawsze idzie głębiej i patrzy szerzej. Dlatego jego myśl ma walor porządkujący, a także wydobywający to, co najistotniejsze w wyznawanej prawdzie wiary lub w podejmowanym problemie.