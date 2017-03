Rozbudzajcie nadzieję

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek odwiedził Mediolan. Do kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych mówił o nadziei. Przeczytaj pełne teksty przemówień, obejrzyj relacje wideo...

Gdy myślimy, że wszystko zależy tylko od nas, to pozostajemy więźniami naszych zdolności, naszych sił, naszych krótkowzrocznych perspektyw. Kiedy natomiast jesteśmy gotowi, aby nam dopomożono, udzielono nam rady, kiedy otwieramy się na łaskę, wydaje się, że niemożliwe zaczyna stawać się rzeczywistością...

Pozwólmy, aby Bóg dokonał naszej renowacji swoim miłosierdziem. Dajmy sobie oczyścić serce, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu. Matka Boża jest bez grzechu, ona nie potrzebuje renowacji, ale jej posąg tak. W ten sposób Matka uczy nas, byśmy dali się oczyścić miłosierdziem Boga, aby świadczyć o świętości Jezusa. (pełny tekst papieskiego przemówienia podczas spotkania na osiedlu „Białe Domy” w dzielnicy Forlanini).

Takimi, jakimi jesteście, idźcie na obrzeża, idźcie do zakątków, aby spotkać się z Panem, aby odnowić misję początków, do Galilei pierwszego spotkania. Wybierzcie obrzeża, rozbudzajcie procesy, rozpalajcie na nowo nadzieję zgaszoną i stłumioną przez społeczeństwo, które stało się niewrażliwe na ból innych (pełny zapis rozmowy papieża z kapłanami i osobami konsekrowanymi w mediolańskiej katedrze)

