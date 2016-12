Życzenia bożonarodzeniowe Prymasa

„Pan Bóg przychodzi, by przemienić naszą ludzką słabość w siłę, uzdrowić, uleczyć to, co jest zainfekowane pogardą, egoizmem, złością, zazdrością; oczyścić i pojednać w sobie wszystko co jest źródłem podziału i rozłamu” – mówi Prymas Polski w życzeniach bożonarodzeniowych.

Abp Wojciech Polak skierował je za pośrednictwem Radia Watykańskiego do wszystkich rodaków.

„W narodzonym Jezusie Chrystusie objawił się światu Wszechmocny Bóg. Przyszedł na spotkanie człowieka. Przyszedł pośrodku nocy. W Chrystusie Bóg przyszedł do nas. Przyniósł pokój, radość, wesele. Pan Bóg przychodzi, by przemienić naszą ludzką słabość w siłę, uzdrowić, uleczyć to, co jest zainfekowane pogardą, egoizmem, złością, zazdrością; oczyścić i pojednać w sobie wszystko co jest źródłem podziału i rozłamu. Wszystkim pragnę życzyć, by ten czas Bożego Narodzenia otworzył i nasze serca, i pomógł z taką właśnie mocą i radością głosić Jezusa innym. Nie zwlekajmy. Jak pasterze pójdźmy do żłóbka, klęknijmy przed Barankiem, adorujmy Dobroć Boga, która stała się Ciałem. Pozwólmy, żeby łzy napełniły nasze oczy, obmyły nasze serca. Wszyscy tego potrzebujemy. Potrzebują tego małżeństwa i osoby samotne, rodziny i wspólnoty, potrzebują bliżsi i dalsi, potrzebujemy tego dla siebie i dla innych. Potrzebuje tego Kościół, który wciąż idzie przez ten świat z chlebem połamanym w dłoniach, z ranami Chrystusa w oczach, z Duchem miłości w sercu. Pragnę wszystkim życzyć z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, by spotkanie z nowonarodzonym Zbawicielem umocniło i dodało nam odwagi, byśmy każdym słowem, najmniejszym gestem, wszystkimi codziennymi wyborami świadczyli o nieskończonej miłości Boga w Jezusie Chrystusie. Błogosławionych, radosnych, szczęśliwych Świąt Narodzenia Pańskiego!” – życzy Prymas Polski.