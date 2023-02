Papież do Polaków: odważnie głoście Chrystusa

Przywołując patronów wczorajszego dnia, apostołów Słowian i współpatronów Europy: świętych Cyryla i Metodego Papież zachęcił pielgrzymów, aby każdego dnia dawali świadectwo Ewangelii, rozsiewając wokół siebie zapach Chrystusowego miłosierdzia, które zdobywa serca do dobra.

Polaków wezwał do odważnego głoszenia Jezusa.



„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Są licznie obecni! Wobec rosnącego braku zainteresowania życiem duchowym, a także braku wiary, zachęcam was do odważnego głoszenia Jezusa i dzielenia się Nim z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia spotkania z Bogiem, z żywym Bogiem – zaznaczył Papież. - Nie obawiajcie się na tej drodze własnych ograniczeń, ponieważ przykład Apostołów pokazuje nam, że doświadczenie misyjne jest częścią formacji chrześcijańskiej. Z serca wam błogosławię!“

Franciszek pamiętał również o ofiarach wojny na Ukrainie.



„Bracia i siostry, nie zapominajmy o drogim i udręczonym narodzie Ukrainy – apelował Franciszek. - Módlmy się, aby jak najszybciej skończyły się jego okrutne cierpienia.“