Franciszek wraca do Rzymu

Samolot Boening 777 bengalskich linii lotniczych BIMAN z papieżem na pokładzie odleciał 2 grudnia ok. godz. 17.30 czasu miejscowego (12.30 czasu polskiego) z międzynarodowego lotniska w Dhace do Rzymu. Tym samym Franciszek zakończył trzydniową wizytę apostolską w Bangladeszu i swoją 21. podróż zagraniczną, w ramach której odwiedził wcześniej Mjanmę.

Na lotnisku odbyła się krótka ceremonia pożegnania z udziałem z premiera Bangladeszu panią Sheikh Hasiną Wajed i przedstawicielami władz.

Papieski samolot oczekiwany jest na rzymskim lotnisku Fiumicino ok. godz. 23.00 naszego czasu.

W ciągu trzech dni pobytu (30 listopada-2 grudnia) w stolicy Bangladeszu - Dhace papież odprawił Mszę św. w parku Suhrawardy Udyan z udziałem ok. 100 tys. wiernych, spotkał się z władzami, wyznawcami różnych religii, z biskupami, księżmi, zakonnikami i młodzieżą. Hasłem wizyty były słowa: „Zgoda i Pokój”.

Była to 21. podróż zagraniczna papieża, w ramach której odwiedził on jeszcze Mjanmę (27-30 listopada). Franciszek był trzecim Następcą św. Piotra, który odwiedził Bangladesz. W dniach 19-20 listopada 1986 r. przebywał tam Jan Paweł II a 26 listopada 1970 Paweł VI w drodze na Daleki Wschód, do Australii i Oceanii na krótko zatrzymał się w Dhace - wówczas stolicy Pakistanu Wschodniego, a dziś Bangladeszu.