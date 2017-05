Ks. Majewski o licznej obecności Polaków w Fatimie

Na dzisiejsze spotkanie z Papieżem do Fatimy przybyło ponad pół miliona pielgrzymów. Organizatorzy szacują, że po Portugalczykach Polacy są drugą najbardziej liczną nacją uczestniczącą w obchodach stulecia objawień. Zdaniem towarzyszącego Papieżowi ks. Andrzeja Majewskiego SJ, dyrektora programowego Radia Watykańskiego, tak liczna obecność Polaków jest zrozumiała. Świadczy ona nie tylko o naszym stosunku do Matki Bożej, ale i o związku Polski z fatimskimi objawieniami.

„Na pewno mamy ten gen maryjny w sobie i to się tu przejawia – powiedział ks. Majewski – ale też nie możemy zapominać, że w objawieniach fatimskich odniesienia do Rosji w jakiś też bardzo bliski sposób nas dotykają, bo przecież historia Polski w wielu momentach sprzęgła się z historią naszych wschodnich sąsiadów. Maryjność płynąca stąd, z Fatimy, jest bardzo wyrazista, bardzo dotykająca, prosta. Tutaj ludzie przyjeżdżają, bo wierzą, że w tym miejscu Matka Boża się objawiła. Nie ma tego elementu czczenia, jak w innych sanktuariach, czy obrazu czy nawet statuy – ona tylko wskazuje na wydarzenie historyczne, które się dokonało. Stąd to sanktuarium, tak myślę, jest bliskie Polakom. Dla mnie taka fotografia, która odbiła się jakby w moim umyśle, kiedy szedłem do studia: zauważyłem polską flagę, a pod nią spowiadającego księdza. Te flagi właśnie z jednej strony pokazują naszą obecność, ale też wskazują, gdzie znajdują się polscy kapłani, którzy służą pomocą duszpasterską” – podkreślił ks. Majewski.