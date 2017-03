W Watykanie został opublikowany program pielgrzymki Papieża do Fatimy, która odbędzie się 12 i 13 maja.

Po przylocie do Portugalii Franciszek spotka się w piątek po południu z prezydentem tego kraju, a następnie przeleci helikopterem do Fatimy. Tam uda się najpierw na modlitwę do kaplicy objawień, a wieczorem, o godz. 21.30, spotka się z wiernymi, poświęci świece i odmówi różaniec.

W sobotę rano, po wizycie w fatimskiej Bazylice Matki Bożej Różańcowej, Ojciec Święty odprawi Mszę i pozdrowi chorych. Po obiedzie z portugalskimi biskupami uda się na lotnisko, skąd odleci do Rzymu. Przylot papieskiego samolotu na rzymskie lotnisko Fiumicino przewidziany jest o godz. 19.05.