Pięćdziesiątnica to uwieńczenie okresu wielkanocnego i narodziny Kościoła

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza uroczystość Pięćdziesiątnicy stanowi uwieńczenie okresu wielkanocnego, skupionego na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jest przypomnieniem i przeżyciem na nowo wylania Ducha Świętego na apostołów i innych uczniów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją Panną w Wieczerniku (por. Dz 2, 1-11). W tym dniu rozpoczęła się historia chrześcijańskiej świętości, ponieważ Duch Święty jest źródłem świętości, która nie jest przywilejem nielicznych, lecz powołaniem wszystkich.

Na mocy chrztu świętego zostaliśmy bowiem wszyscy wezwani do udziału w Bożym życiu samego Chrystusa a przez bierzmowanie mamy być Jego świadkami w świecie. „Duch Święty rozlewa świętość wszędzie w świętym i wiernym ludzie Bożym” (Adhort. ap. "Gaudete et exsultate", 6). Jak stwierdza Sobór Watykański II, „Podobało się Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył” (Konst. dogm. "Lumen gentium", 9).

Już przez starożytnych proroków Pan ogłosił ludziom swój plan. Za pośrednictwem Ezechiela mówi: „Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. [...] Będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem” (36, 27-28). A Przez usta Joela głosi: „Wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą [...] Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach [...] Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (3,1-2.5). Wszystkie te proroctwa wypełniają się w Jezusie Chrystusie, „Pośredniku i poręczycielu nieustannego wylania Ducha” (Mszał Rzymski, Prefacja po Wniebowstąpieniu). Dzisiaj jest święto wylania Ducha Świętego.

Od tego dnia Pięćdziesiątnicy aż do końca czasów świętość ta, której pełnią jest Chrystus, jest dawana wszystkim tym, którzy otwierają się na działanie Ducha Świętego i starają się być Jemu posłuszni. Duch Święty, wkraczając w nas, pokonuje oschłość, otwiera serca na nadzieję, pobudza i wspiera dojrzewanie wewnętrzne w relacji z Bogiem i bliźnim. To nam właśnie mówi św. Paweł: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22).

Prośmy Maryję Pannę, aby wyjednała również dzisiaj dla Kościoła nową Pięćdziesiątnicę, odnowioną młodość, aby dała nam radość życia i świadczenia o Ewangelii oraz „napełniła nas mocnym pragnieniem bycia świętymi dla większej chwały Bożej” ("Gaudete et exsultate', 177).