Wspólna kanonizacja Pawła VI i abp. Romero?

Gość z Ameryki Łacińskiej przebywa obecnie w Hiszpanii jako uczestnik zorganizowanego tam już po raz 47. Tygodnia Życia Konsekrowanego. Z tej okazji udzielił on kilku wywiadów miejscowym środkom przekazu, w których m.in. przedstawił niektóre szczegóły prac wspomnianej Grupy 9 Kardynałów, utworzonej przez papieża w celu pomagania mu w reformowaniu Kurii Rzymskiej oraz ujawnił dzień kanonizacji obu hierarchów. Dotychczas brak było ostatecznego autorytatywnego potwierdzenia tej drugiej daty i oświadczenie kard. Maradiagi można uważać za niemal pewną decyzję papieską. Oznajmił ponadto, że zasadniczo jest już gotowy projekt nowej konstytucji apostolskiej nt. reorganizacji Kurii, która zastąpi konstytucję Jana Pawła II „Pastor bonus” z 28 czerwca 1988 r.

6 marca br. Franciszek zatwierdził 13 dekretów, z których dwa uznawały cuda, przypisywane wstawiennictwu bł. Pawła VI (1897-1978) i bł. Oskara Arnulfa Romero (1917-80). Otworzyło to drogę do końcowego etapu, wiodącego do oficjalnego ogłoszenia ich świętości. Od tamtego czasie wymieniano różne daty kanonizacji, ale – jak dotychczas – bez oficjalnego ich potwierdzenia. Przeważał pogląd, że będzie to 28 października, na zakończenie Synodu Biskupów nt. młodzieży. Z wielu stron rozlegały się głosy sugerujące, aby zarówno papieża, jak i arcybiskupa San Salvadoru ogłosić świętymi razem, gdyż obaj dobrze się znali i potrafili zbudować szczególne, łączące ich więzi duszpasterskie i kościelne, oparte na wielkim wzajemnym uczuciu i szacunku. Abp Romero często wspominał je z nostalgią i podziwem, mówiąc, że „w papieżu Montinim spotkałem swego ojca i ojca mego narodu”.

Z latynoamerykańskiego punktu widzenia chodzi rzeczywiście o niezwykle szczęśliwy i pełen znaczenia zbieg okoliczności, jako że przyszła kanonizacja zbiegłaby się z 50. rocznicą konferencji ogólnej biskupów Ameryki Łacińskiej, pod przewodnictwem Pawła VI w Bogocie w sierpniu 1968. Obradowała ona w dniach 24 sierpnia-5 września tamtego roku w innym mieście kolumbijskim – Medellinie a Ojciec Święty osobiście otworzył jej prace w stolicy kraju. W Medellinie w dniach 23-26 sierpnia br. odbędzie się kongres Latynoamerykańskiej Rady Biskupiej (CELAM) właśnie dla uczczenia tamtego historycznego wydarzenia.

Była to II konferencja ogólna CELAM-u od czasu powołania tej organizacji na prośbę Piusa XII w 1955. I właśnie z okazji spotkania w Medellinie papież po raz pierwszy w historii odwiedził Amerykę Łacińską.

Jeśli wiadomość podana przez kard. Maradiagę zostanie ostatecznie potwierdzona przez Stolicę Apostolską, wspólna kanonizacja papieża i arcybiskupa będzie jednym z najbardziej znaczących i doniosłych wydarzeń dla Kościoła w Ameryce Łacińskiej, gdzie już obecnie mieszka prawie połowa ogółu katolików świata.