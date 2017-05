Fatima: rozpoczęło się wieczorne nabożeństwo

Wieczorne nabożeństwo rozpoczęło błogosławieństwo świec, po nim papież wygłosił słowa pozdrowienia.

. „Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc czułości i miłości. W Niej dostrzegamy, że pokora i delikatność są cnotami nie słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi. [...] Ta dynamika sprawiedliwości i czułości, kontemplacji i wyruszania ku innym – to wszystko czyni z Niej kościelny wzorzec ewangelizacji” (Evangelii gaudium, 288). Oby każdy z nas stawał się wraz z Maryją znakiem i sakramentem miłosierdzia Boga, który zawsze przebacza, przebacza wszystko." - mówił w krótkich słowach skierowanych do pielgrzymów. (przeczytaj całość ).

Następnie wraz z wiernymi Franciszek odmówi różaniec.

Oglądaj na żywo:

The Vatican 2017.05.12 - Pope Francis in Fatima - Blessing of the candles and recitation of the Rosary



Wcześniej, podczas pierwszej wizyty w kaplicy objawień papież powierzył Kościół Niepokalanemu Sercu Maryi (przeczytaj tekst modlitwy ).

Jutro papież rozpocznie dzień od spotkania z premierem Portugalii Antonio Costą. O 11:00 czasu polskiego rozpocznie się Msza św. na placu przed sanktuarium, która będzie także Mszą kanonizacyjną Hiacynty i Franciszka, pastuszków z Fatimy.