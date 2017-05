Fatima: papież jednym z pielgrzymów

Na prośbę Ojca Świętego, to rytm życia sanktuarium miał nadać rytm jego pielgrzymowaniu, a nie odwrotnie. Tym samym stał się jednym z wielu pielgrzymów przybywających do tego miejsca z najdalszych zakątków globu.

Franciszek przyjechał papamobile. Jednak po kilku metrach z niego zrezygnował i pieszo przeszedł przez cały plac, pozdrawiając zebranych i błogosławiąc podawane mu dzieci. W kaplicy Objawień latynoskim gestem pozdrowił Maryję, dotykając dłonią jej figury. Na początku nabożeństwa Papież odpalił od Paschału swoją świecę i następnie to światło przekazał dalej. Po czym pobłogosławił świece, jak podkreślił „pielgrzymów do Maryi i z Maryją”.

W pozdrowieniu skierowanym do pielgrzymów papież zaznaczył, iż przybył do Fatimy jako pielgrzym nadziei i pokoju, przynosząc Maryi w swym sercu każdego człowieka, a zwłaszcza tych najbiedniejszych. Wcześniej, podczas pierwszej wizyty w kaplicy objawień papież powierzył Kościół Niepokalanemu Sercu Maryi (przeczytaj tekst modlitwy ).

. „Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc czułości i miłości. W Niej dostrzegamy, że pokora i delikatność są cnotami nie słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi. [...] Ta dynamika sprawiedliwości i czułości, kontemplacji i wyruszania ku innym – to wszystko czyni z Niej kościelny wzorzec ewangelizacji” (Evangelii gaudium, 288). Oby każdy z nas stawał się wraz z Maryją znakiem i sakramentem miłosierdzia Boga, który zawsze przebacza, przebacza wszystko." - mówił Ojciec Święty. (przeczytaj całość ).

Po maryjnym rozważaniu zgodnie z tradycją Fatimy w różnych językach odmówiono modlitwę różańcową, m.in. po arabsku, ukraińsku i polsku. Rozważano Tajemnice Radosne.

Oglądaj na żywo:

The Vatican 2017.05.12 - Pope Francis in Fatima - Blessing of the candles and recitation of the Rosary



Po odmówieniu Różańca Papież Franciszek udał się na odpoczynek do swej rezydencji znajdującej się tuż przy sanktuarium. Tymczasem pielgrzymi pozostali na miejscu biorąc udział w nocnym czuwaniu modlitewnym przygotowującym do niedzielnej kanonizacji dwojga pastuszków z Fatimy.

Jutro papież rozpocznie dzień od spotkania z premierem Portugalii Antonio Costą. O 11:00 czasu polskiego rozpocznie się Msza św. na placu przed sanktuarium, która będzie także Mszą kanonizacyjną Hiacynty i Franciszka, pastuszków z Fatimy.